Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья Мастер Шеф", с дочерью решила провести Владимира Ярославский, который после их встречи в Праге возвращается в Украину.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Также с Владимиром Ольга пишет книги и устраивает благотворительные ужины, поддерживая Украину в тяжелое время. Но многие думают, что у пары не только рабочие интересы.

А на днях Ярославский прибыл в Прагу, чтобы вместе с Мартыновской сделать ужин. А после него Ольга показала, как с дочерью проводит Владимира обратно в Украину, поделившись кадрами в Инстаграм.

"Так, сейчас будем провожать Владимира, он возвращается в Украину после нашего благотворительного ужина. По немногу буду вам теперь показывать, рассказывать. Что было, сколько заработали, сколько отправили в Украину", - сказала Ольга.

На следующих кадрах Мартыновская поцеловала Ярославского перед самолетом.



"Не виделись очень долго..,", - сказала Ольга в еще одном сторис.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" показал, какой шикарный ужин устроил с Мартыновской

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала фото с дочерью и обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" наконец-то воссоединилась с Ярославским



