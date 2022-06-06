Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная парижский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. С последним Ольга еще и пишет книги рецептом об украинской кухне, а фанаты подозревают, что пара скрывает роман. И Мартыновская не стесняется подогревать слухи, ведь в этот раз показала, как встретила своего коллегу в аэропорту.

"Какое-то новое счастье чувствую. Новые слезы катятся. А может догадаетесь?)", - написала Ольга, предлагая угадать, кого встречает в аэропорту.

"Мой Вовчик тоже прилетел. Отпустила его ненька Украина на три маленьких дня, ибо есть важное дело. Как это счастливо и больно одновременно сейчас, встречать, видеть вживую, обнимать по-настоящему, а не в смс...", - написала Мартыновская, показывая Владимира Ярославского.

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