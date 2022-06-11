Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там вона поступилася перемогою Ганні Богдан. Пара, яка утворилася на проекті, і до цього дня разом, а Юля стала досить популярною блогеркою. За Бельченко в Instagram стежать сотні тисяч людей і вона намагається не розчаровувати фанатів.

Цього разу Юля поділилася кадрами, де стояла перед дзеркалом в одній білизні і топіку. Красуня хвалилася розкішною фігуркою, позуючи перед телефоном на підставці.

"Привіт, чому останнім часом випадаю з Instagram?",- написала Юля.

"Вже морально не виводжу, читаючи новини. * Тут я сама з собою розмовляю на камеру (стає легше)", - зізналася Бельченко, показавши безмовні кадри на сторіс.

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