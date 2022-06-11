Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там она уступила победу Анне Богдан. Пара, которая образовалась на проекте, и по сей день вместе, а Юля стала довольно популярной блогеркой. За Бельченко в Инстаграм следят сотни тысяч людей и она старается не разочаровывать фанатов.

В этот раз Юля поделилась кадрами, где стояла перед зеркалом в одном белье и топике. Красотка хвасталась роскошной фигуркой, позируя перед телефоном на подставке.

"Привет, почему в последнее время выпадаю из Инстаграма?", - написала Юля.

"Уже морально не вывожу, читая новости. *Тут я сама с собой разговариваю на камеру (стает легче)", - призналась Бельченко, показав безмолвные кадры на сторис.

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