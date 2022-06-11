Відома співачка поділилася гарячими кадрами і розповіла про догляд за собою.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві, а незабаром почала активно працювати на волонтерській кухні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівні фото в спокусливому образі.

На знімках Даша зображена в цікавій локації з густою зеленню, і сама вона в зеленому. На ній обтягуючі сукні-олівець, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини жіночної фігури. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Астаф'єва розповіла про улюблений бренд уходовой косметики.

"Мої улюблені постійно дарують незабутні емоції. Називати фаворитами новинки - вже моя улюблена звичка! Тому що я впевнена, що можу довіритися бренду. Яскравий і незабутній продукт, який працює вночі, поки я відпочиваю. Тому вранці, у мене завжди гарний настрій! Зміцнює шкіру, захищає від впливів ультрафіолету, забруднення та інших форм окислювальних подразнень. Коротше, мій ідеальний помічник у питаннях "як я так добре виглядаю завжди", - розповіла Даша.

Нагадаємо, Дантесу після розриву з Дорофєєвою зробили привабливу пропозицію, зірка не стримався: "Чекаю...".

Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська в мереживах влаштувала прибирання будинку: ефектне фото.

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павліка показала себе після б'юті-марафону: фото до і після.