Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася в Києві, а незабаром почала активно працювати на волонтерській кухні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі чарівні фото в спокусливому образі.
На знімках Даша зображена в цікавій локації з густою зеленню, і сама вона в зеленому. На ній обтягуючі сукні-олівець, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини жіночної фігури. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Астаф'єва розповіла про улюблений бренд уходовой косметики.
"Мої улюблені постійно дарують незабутні емоції. Називати фаворитами новинки - вже моя улюблена звичка! Тому що я впевнена, що можу довіритися бренду. Яскравий і незабутній продукт, який працює вночі, поки я відпочиваю. Тому вранці, у мене завжди гарний настрій! Зміцнює шкіру, захищає від впливів ультрафіолету, забруднення та інших форм окислювальних подразнень. Коротше, мій ідеальний помічник у питаннях "як я так добре виглядаю завжди", - розповіла Даша.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
У розвідці не стали приховувати важку ситуацію: "Україна програє з точки зору..."
Ніхто не вижив: названо кількість жертв авіакатастрофи з морпіхами
"Холостячка" Мішина дозволила зазирнути до себе в душ, ефектні кадри: "Тепер залишилися тільки..."
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю: "Неймовірно красива"
Нагадаємо, Дантесу після розриву з Дорофєєвою зробили привабливу пропозицію, зірка не стримався: "Чекаю...".
Як повідомляла Politeka, Кума Дзідзьо Цибульська в мереживах влаштувала прибирання будинку: ефектне фото.
Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павліка показала себе після б'юті-марафону: фото до і після.