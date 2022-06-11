Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким була в парі на "Танцях з зірками". У пари є двоє дочок-Діана і Поліна. Лілія, як і інші знаменитості, підтримує Україну в цій війні і висвітлює події в своєму блозі в Instagram. А цього разу Ребрик поділилася яскравим чином, підбадьоривши українців.

На фото лілія була в сукні і білому взутті. Зірка зробила кілька фото біля водойми, вражаючи чином.

"Завжди вміла чекати, терпіти, мріяти і довго йти до мети. Але! Я хочу миру: тут і зараз!! На кожному сантиметрі нашої землі! І щоб спокійно на душі і легко в думках, як на фото, коли всього на секунду схопило таку мить. Я хочу, щоб кожен відчував так тут", - написала Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Коли дивлюся на ваші фото, забуваю, що йде війна ... Дуже добре ... І ви щасливі, красиві ...", "Перемогти. Мирне небо нам і світу. Все буде мир"," Ви неймовірна", " світ - найбільша мрія! Тепер ми зрозуміли, що це головне в житті".

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