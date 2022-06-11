Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым была в паре на "Танцях з зірками". У пары есть двое дочерей - Диана и Полина. Лилия, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в этой войне и освещает события в своем блоге в Инстаграм. А в этот раз Ребрик поделилась ярким образом, подбодрив украинцев.
На фото Лилия была в платье и белой обуви. Звезда сделала несколько фото у водоема, впечатляя образом.
"Всегда умела ждать, терпеть, мечтать и долго идти к цели. Но! Я хочу мира: Здесь и сейчас!! На каждом сантиметре нашей земли! И чтобы спокойно на душе и легко в мыслях, как на фото, когда всего на секунду схватило такое мгновение. Я хочу, чтобы каждый чувствовал так здесь", - написала Ребрик.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Когда смотрю на ваши фото, забываю, что идет война ... Очень хорошо ... И вы счастливы, красивы ...", "Победим. Мирное небо нам и миру. Все будет мир", "Вы невероятная", "Мир - самая большая мечта! Теперь мы поняли, что это главное в жизни".
Напомним, Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил
А еще Politeka сообщала, что Ребрик поделилась своей болью, доведя украинцев до слез
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