Ольга Мартиновська, шеф-кухар і екс-суддя проекту "Майстер Шеф" разом з Ектором Хіменесом-Браво і Володимиром Ярославським, поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливим фото з донькою та одкровенням. Судячи з геолокації, зараз зіркова матуся з дитиною перебувають у столиці Чехії, Празі.

Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб тривав недовго, вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

"Вчора вона розповіла мені, що загадає Діду Морозу цього року. «Щоб Україна була вільною» - так і сказала. Все розуміє! Якщо плаче, то мовчки, просто котяться річкою сльози, але вона не вередує, не влаштовує істерики, обіймає мене міцно і бажає удачі!!! Навчилася сама засинати, знаючи, що мама буде не скоро, але точно буде!", — поділилася Мартиновська.

Також зірка розповіла, що її донька дуже хоче повернутися додому.

"Вір, я обов’язково потім розкажу тобі, якою ти була в ці страшні і складні часи! Будеш пишатися собою, як я це роблю💛 І вона дуже хоче до Києва, каже, що дім її там…", — зізнається Ольга.

Світлину одразу ж оцінив своїм лайком колега Мартиновської по "Майстер Шеф" Володимир Ярославський, з яким їй приписують роман.

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