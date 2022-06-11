На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому виконав пісню "Ой, у лузі червона калина" разом зі своїм похресником на тлі мальовничої природи.
"Ранок Назарчика починається під Славень нашої неньки України, а потім весь день він співає народних та повстанських пісень🙈 І його ніхто не вчив...Це все він побачив в Інтернеті та по ТБ. Тому важливо, що там транслюється", — наголосив Лазановський.
"Я багатьом дітям надаю уваги і часу, і от вирішив показати вам свого похресника♥️ То мені та дитина, як синочок😍 І я гордий, що в нашій державі одним патріотом стало більше💪🏻Тепер мені не страшно за майбутнє моєї країни", — заявив співак.
Артист також поскаржився на правила соцмережі, яка блокує його патріотичні пости: "Instagram вирішив кинути мене в тіньовий бан, бо не любить хтось читати правду🤷🏼 я не знаю, чи ви побачите те відео, але залишу його тут надовго".
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Українці в коментарях захоплюються таким дуетом зірки "Голосу країни":
"Але класно. Захоплююче відео, передивилась пару раз і разом з вами співала🥰побільше б таких відео з маленькими патріотами";
"Сильно співай😂";
"Щирий Українець росте!";
"Справжні козаки".
Нагадаємо, підопічна Дана Балана з "Голосу країни" терміново звернулася по допомогу.
Як повідомляла Politeka, маленькій доньці переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина потрібна операція.
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський присоромив українських зірок, показавши кадри свого виступу.