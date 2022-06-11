На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому виконав пісню "Ой, у лузі червона калина" разом зі своїм похресником на тлі мальовничої природи.

"Ранок Назарчика починається під Славень нашої неньки України, а потім весь день він співає народних та повстанських пісень🙈 І його ніхто не вчив...Це все він побачив в Інтернеті та по ТБ. Тому важливо, що там транслюється", — наголосив Лазановський.

"Я багатьом дітям надаю уваги і часу, і от вирішив показати вам свого похресника♥️ То мені та дитина, як синочок😍 І я гордий, що в нашій державі одним патріотом стало більше💪🏻Тепер мені не страшно за майбутнє моєї країни", — заявив співак.

Артист також поскаржився на правила соцмережі, яка блокує його патріотичні пости: "Instagram вирішив кинути мене в тіньовий бан, бо не любить хтось читати правду🤷🏼 я не знаю, чи ви побачите те відео, але залишу його тут надовго".

Українці в коментарях захоплюються таким дуетом зірки "Голосу країни":

"Але класно. Захоплююче відео, передивилась пару раз і разом з вами співала🥰побільше б таких відео з маленькими патріотами";

"Сильно співай😂";

"Щирий Українець росте!";

"Справжні козаки".