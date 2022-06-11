Ольга Мартыновская, шеф-повар и экс-судья проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским, поделилась на своей странице в Instagram трогательным фото с дочкой и откровением. Судя по геолокации, сейчас звездная мамочка с ребенком находятся в столице Чехии, Праге.

Ольга сама воспитывает дочь Веру, которая родилась в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где вместе работали. В 2015 они поженились, но брак продлился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

"Вчера она рассказала мне, что загадает Деду Морозу в этом году. "Чтобы Украина была свободной" - так и сказала. Все понимает! Если плачет, то молча, просто катятся рекой слезы, но она не капризничает, не устраивает истерики, обнимает меня крепко и желает удачи!!! Научилась сама засыпать, зная, что мама будет не скоро, но точно будет!", - поделилась Мартыновская.

Также звезда рассказала, что ее дочь очень хочет вернуться домой.

"Вер, я обязательно потом расскажу тебе, какой ты была в эти страшные и сложные времена! Будешь гордиться собой, как я это делаю💛 И она очень хочет в Киев, говорит, что дом ее там...", — признается Ольга.

Фотографию сразу же оценил своим лайком коллега Мартыновской по "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, с которым ей приписывают роман.

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский восхитил исполнением "Ой, у лузі червона калина".

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