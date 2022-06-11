Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар зараз знаходиться в Латинській Америці, в Чилі.

На своїй сторінці в Instagram зірка звернулася до українців із важливим закликом: не звикати до війни.

"Ми пройшли вже такий великий шлях, кожен на своєму фронті!

Кожен з нас втомився, але ми не можемо послаблювати наш тил, доки захисники та захисниці борються за перемогу, сплять в окопах та… залишаються молодими навічно…", — пише Катерина Кухар.

Суддя "Танців з зірками" пояснила, що за три місяці втомилися не лише ми, а й світ.

"Тому дуже відчувається, як про війну почали говорити трішки пошепки від дефіциту сил. Десь поміж ранкової кави у сторіз з’являється щось про жахливу реальність", — констатує артистка та наводить невтішну статистику реакцій та згадок про війну в Україні з західних медіа.

"Не можна звикати! Про війну чули в найвіддаленіших куточках планети, тому що ми кричали! А зараз, ви самі все бачите. Ми не маємо передавати цю кляту війну нашим дітям! Наразі ми приїхали з нашою місією у Південну Америку: продовжувати говорити про війну.

І будемо виходити на сцену по всьому світу допоки наш мистецький голос може бути почутим", — наголосила Кухар.

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