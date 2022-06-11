"Майстер шеф" Євген Клопотенко показав, що змінилося в його зовнішності, поділившись кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зараз Клопотенко активно зайнявся книгами рецептів, а після початку війни поїхав до Європи популяризувати українську кухню. Не забуває Євген і про Instagram, де із задоволенням ділиться смачними рецептами з українцями. А цього разу Клопотенко вирішив показати, які зміни в зовнішності у нього відбулися.

Як виявилося, у Євгена з'явилася "тату" на голові з українським прапором.

"Українізацію пройдено успішно", - написав Клопотенко.

А на ще одному сторіс Євген вирішив зробити парі. Він був у білому і підозрював, що знову буде пляма на його одязі.

"А які у вас ставки. Ось я знову в білому сьогодні. Буде пляма чи ні? Я ставлю п'ять гривень, що буде пляма", - сказав Клопотенко.

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