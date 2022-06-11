Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако і переможниця шоу, яка залишилася з ним після зйомок і почала разом жити. Пара часто розповідала про своє життя, ділилася сімейними фото і говорила про прихильність один до одного.
При цьому через вторгнення рф в Україну Ганна вимушено виїхала з Києва і тільки повернулася додому. Проте, дівчина жодного разу не згадала про самого Михайла, а також не говорила про нього під час подорожі.
Навіть повернувшись Богдан нічого не розповіла про те, чи повернулася вона додому до чоловіка, що наштовхує шанувальників на різні теми.
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"Не віриться, що ми вдома. Як же круто бути з сім'єю, їхати по улюбленому Києву на своїй машині. На душі в той же час радісно і сумно» - пише Анна під щасливими кадрами з родичами і близькими подругами.
Ми писали, Анна вкрай рідко показує себе і нові кадри в мережі, проте про стосунки дівчина не говорить зовсім. Сам Михайло також не згадує Анну в соціальних мережах, Не розповідає про особисте життя і не коментує про події останніх місяців.
"З Україною в серці. Дуже скучила за Києвом і рідним. Скоро побачимося, залишилося трохи» - написала Анна.
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