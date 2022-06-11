Анна показала, з ким тепер проводить час.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако і переможниця шоу, яка залишилася з ним після зйомок і почала разом жити. Пара часто розповідала про своє життя, ділилася сімейними фото і говорила про прихильність один до одного.

При цьому через вторгнення рф в Україну Ганна вимушено виїхала з Києва і тільки повернулася додому. Проте, дівчина жодного разу не згадала про самого Михайла, а також не говорила про нього під час подорожі.

Навіть повернувшись Богдан нічого не розповіла про те, чи повернулася вона додому до чоловіка, що наштовхує шанувальників на різні теми.

"Не віриться, що ми вдома. Як же круто бути з сім'єю, їхати по улюбленому Києву на своїй машині. На душі в той же час радісно і сумно» - пише Анна під щасливими кадрами з родичами і близькими подругами.

Ми писали, Анна вкрай рідко показує себе і нові кадри в мережі, проте про стосунки дівчина не говорить зовсім. Сам Михайло також не згадує Анну в соціальних мережах, Не розповідає про особисте життя і не коментує про події останніх місяців.

"З Україною в серці. Дуже скучила за Києвом і рідним. Скоро побачимося, залишилося трохи» - написала Анна.

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