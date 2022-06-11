Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако и победительница шоу, которая осталась с ним после съемок и начала вместе жить. Пара часто рассказывала о своей жизни, делилась семейными фото и говорила о привязанности друг к другу.
При этом из-за вторжения рф в Украину Анна вынуждено выехала из Киева и только вернулась домой. Тем не менее, девушка ни разу не упомянула о самом Михаиле, а также не говорила о нем во время путешествия.
Даже вернувшись Богдан ничего не рассказала о том, вернулась ли она домой к мужчине, что наталкивает поклонников на разные темы.
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«Не верится, что мы дома. Как же круто быть с семьей, ехать по любимому Киеву на своей машине. На душе в то же время радостно и грустно» - пишет Анна под счастливыми кадрами с родственниками и близкими подругами.
Мы писали, Анна крайне редко показывает себя и новые кадры в сети, тем не менее об отношениях девушка не говорит совсем. Сам Михаил также не упоминает Анну в социальных сетях, не рассказывает о личной жизни и не комментирует о событиях последних месяцев.
«С Украиной в сердце. Очень соскучилась по Киеву и родным. Скоро увидимся, осталось чуть-чуть» - написала Анна.
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