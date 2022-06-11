Як передає Politeka.net, Андрій Рибак прославився завдяки своїй участі в багатьох гумористичних проектах, а його зустрічі з Ксенією Мішиною на "Холостячці" не раз дивували мережу. Зараз же чоловік вирішив перейти на новий етап відносин з дівчиною, про яку всі дізналися ще на самому шоу. Про це сам Рибак проговорився під час нового інтерв'ю з Григорієм Решетником, незмінним ведучим "Холостяка" і "Холостячки".

Так, під час зйомок "Холостячки" з'ясувалося, що хлопець виявився тим ще ловеласом: на проекті він клався в любові Ксенії, а насправді хотів бути з колишньою дівчиною Аліною.

Мішина пробачити цього не змогла і вигнала рибалку з шоу. Аліна ж прийняла хлопця назад і ось пара разом вже майже 2 роки знову. Він навіть зробив їй пропозицію:

"Все було сплановано нами разом. Аліна мені розповідала чіткий план, як має виглядати пропозиція. Все буде в Парижі, відправляє мені посилання на обручки",- говорить Рибак.

Однак все вийшло не так, як хотілося. Він вивіз її з подругою, Аліна написала що сумує далеко від нього, а сам Рибак зробив пропозицію просто в листуванні і дівчина погодилася.

Також на своїй сторінці в Instagram Андрій Рибак висловився щодо ситуації в Україні і показав фото зі своєю коханою дівчиною - Аліною. Він розповів, що залишиться в Україні і пояснив, чому українцям варто залишатися на батьківщині.

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Також, Рибалка з" Холостячки " в подарунку від Мішиної розважився перед дзеркалом.

Politeka розповідала, екс-учасник "Холостячки" Рибак неприємно здивував кохану після двох років стосунків.