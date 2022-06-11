Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні за незалежність. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу поділилася новиною від Джастіна Бібера.
"Джастін, видужуй. Ми українці дуже любимо твої пісні", - написала Леся, звертаючись до Бібера.
"Популярний канадський співак Джастін Бібер відверто розповів про хворобу, з якою йому доводиться боротися вже деякий час. Виконавцю діагностували синдром Рамсея Ханта, який спровокував параліч половини його обличчя", - пояснила Леся, що з Джастіном сталося.
"У мене в дитинстві таке було. Не повірите, в нашому Охматдині за допомогою голковколювання все відновилося", - показала відповідь Леся фаната.
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"Боже, напишіть Біберу, нехай приїде в наш Охмадит. Хто в мене добре англійську знає. Пишіть, репостну. Українські лікарі найкращі", - написала у відповідь Леся.
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