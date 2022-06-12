Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Їсте котлету по-київськи-думаєте про Київ, Все просто. Це щось терапевтичне і про будинок для тих, хто зараз поза домом і нудьгує. І це те, що допоможе Україні додатково триматися у світовій Комунікації, якщо поширити за кордоном. Тому що ти не можеш з'їсти котлету по-київськи, не вимовивши або не подумавши про Київ. Проста схема. Рецепт є у мене на каналі, і він дуже спрощений, щоб ви спокійно приготували собі котлету і не думали, що це щось надприродне. Я там беру дерев'яний фарш і запікаю. Посилання на відеорецепти в профілі. І там, якщо що є англійські субтитри, тому поширюйте рецепт серед своїх іноземних друзів. Щоб про Україну ще більше говорили у світі", - написав Клопотенко.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Рубрика, як покращити ідеальне))"," яка гарна вишиванка"," гарна сорочка", " чим же він покращений? )))))) Єдине поліпшення, це можна сказати за зручність у формуванні".

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