Популярный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил премию, как лучший в мире фуд-блогер, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор поделился своими размышлениями на тему языкового вопроса и поделился полезным лайфхаком, как перейти на украинский язык.

"Когда случилась полномасштабная война, я начал наблюдать. Кто-то перешел на украинский. Кто-то нет. Во-вторых, все еще русскоязычных, я спрашивал, что их останавливает. Ответы стандартные: русскоязычная семья, в Швейцарии 4 языка, нельзя никого заставлять переходить, я буду говорить или крутым чистым языком, или никаким. Мне понадобилось 107 дней, чтобы осмыслить это и сформулировать мнение.

И те, кто не перейдет никогда на украинский язык, вот вам толчок через лайфхак: попробуйте кохати на украинском и поймете, почему нужно на него переходить. Говорю на своем опыте. Попробуйте сами", - написал Клопотенко.

Напомним, Дантесу после разрыва с Дорофеевой сделали заманчивое предложение, звезда не сдержался: "Жду...".

Как сообщала Politeka, Кума Дзидзьо Цибульская в кружевах устроила уборку дома: эффектное фото.

Также Politeka писала, что Молодая жена Виктора Павлика показала себя после бьюти-марафона: фото до и после.