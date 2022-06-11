Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Сейчас Клопотенко активно занялся книгами рецептов, а после начала войны поехал в Европу популяризировать украинскую кухню. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где с удовольствием делится вкусными рецептами с украинцами. А в этот раз Клопотенко решил показать, какие изменения во внешности у него произошли.
Как оказалось, у Евгения появилась "тату" на голове с украинским флагом.
"Украинизацию пройдено успешно", - написал Клопотенко.
А на еще одном сторис Евгений решил сделать пари. Он был в белом и подозревал, что снова будет пятно на его одежде.
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"А какие у вас ставки. Вот я снова в белом сегодня. Будет пятно или нет? Я ставлю пять гривен, что будет пятно", - сказал Клопотенко.
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