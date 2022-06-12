Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Едите котлету по-киевски – думаете о Киеве, все просто. Это что-то терапевтическое и о доме для тех, кто сейчас вне дома и скучает. И это то, что поможет Украине дополнительно держаться в мировой коммуникации, если распространить за границей. Потому что ты не можешь съесть котлету по-киевски, не произнеся или не подумав о Киеве. Простая схема. Рецепт есть у меня на канале, и он очень упрощен, чтобы вы спокойно приготовили себе котлету и не думали, что это что-то сверхъестественное. Я там беру бревенчатый фарш и запекаю. Ссылки на видеорецепты в профиле. И там, если что есть английские субтитры, поэтому распространяйте рецепт среди своих иностранных друзей. Чтобы об Украине еще больше говорили в мире", - написал Клопотенко.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
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