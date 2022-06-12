Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка і учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Там дівчина перемогла, після чого пара довгий час зустрічалася, а потім офіційно оформили стосунки. Вже влітку минулого року Даша народила первістка - сина Лева. Не забуває блогерка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити з фанатами.

"Скучила!",- написала Даша, пропонуючи писати питання фанатам.

"Як ви схудли?",- написав питання фанат.

"Харчування і спорт. Я не їм молочку, картопля, каші, макарони, рис, фритюр, солодке. Але це мій вибір. Це те, що підходить мені і моєму організму. Мені так комфортно. Бо в іншому випадку відчуваю сильну важкість у животі, мені таке не підходить. Їм багато салатів, клітковину (+п'ю аодзіру), білок, авокадо тости. Ну, і найголовніше, після 18: 00 я намагаюся не їсти", - написала Даша.

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