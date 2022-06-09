Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" осталась вместе с главным героем проекта, продолжает рассказывать об их жизни в сети. Сейчас пара занимается различными проектами и часто рассказывает о том, как они живут в своем новом доме с маленьким сыном.

Даша в последнее время увлеклась тренировками и решила высказаться о том, почему так одержима занятиями. Ранее Квиткова не уделяла столько времени спорту.

«Друзья, перед вами человек, который пережил две тренировки подряд. Меня всегда что-то не устраивало в своей фигуре. Даже смотрю фотки до беременности, я была такая краля, но мне ж все равно что-то было не так.

У меня была анорексия, было рпп, которое я по сей день пытаюсь побороть. Мне 23 года и через месяц 24, я чувствую себя старой бабкой, которой 50 лет и я не могу двигаться. Поэтому я хочу заняться здоровьем, двигаться без проблем» - говорит Квиткова.

Также Квиткова записала милое видео, как собирается в своем гардеробе.

Как рассказала Даша в ролике, сегодня она собиралась в спортзал, а затем на встречу, так что и наряд подбирала соответственный.

В подписи к видео Квиткова написала: "Иду в зал, пора собираться вместе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Даши, засыпая ее комплиментами.

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