Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка и участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Там девушка победила, после чего пара долгое время встречалась, а потом официально оформили отношения. Уже летом прошлого года Даша родила первенца - сына Льва. Не забывает блогерка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поговорить с фанатами.

"Соскучилась!", - написала Даша, предлагая писать вопросы фанатам.

"Как вы похудели)?", - написал вопрос фанат.

"Питание и спорт. Я не ем молочку, картофель, каши, макароны, рис, фритюр, сладкое. Но это мой выбор. Это то, что подходит мне и моему организму. Мне так комфортно. Ибо в другом случае чувствую сильную тяжесть в животе, мне такое не подходит. Ем много салатов, клетчатку (+пью Аодзиру), белок, авокадо тосты. Ну, и самое главное, после 18:00 я пытаюсь не есть", - написала Даша.

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