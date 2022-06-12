Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак. Зірка одружився на успішній блогерці Каті Репяховій, яка минулого року народила первістка. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу вирішила розповісти про 10 днів у Києві, куди вона повернулася після довгого перебування в Ізраїлі.
"10 днів на дому, в Києві.
Яка нелогічність під ракетами з сиренами спокійніше, ніж за межами України, далеко від дому.
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Але це наша реальність", - написала Катя.
До цього Репяхова в блозі розповіла, що їде на місяць.
"Я вже вдома. Головна мета сьогодні зібратися. Їдемо більше, ніж на місяць", - написала Катя.
"Одяг я весь за 10 днів перепрала. Тепер потрібно розібратися з взуттям", - зазначила Репяхова.
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