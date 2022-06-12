Молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова показала себе перед від'їздом з Києва, поділившись публікацією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак. Зірка одружився на успішній блогерці Каті Репяховій, яка минулого року народила первістка. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу вирішила розповісти про 10 днів у Києві, куди вона повернулася після довгого перебування в Ізраїлі.

"10 днів на дому, в Києві.

Яка нелогічність під ракетами з сиренами спокійніше, ніж за межами України, далеко від дому.

Але це наша реальність", - написала Катя.

До цього Репяхова в блозі розповіла, що їде на місяць.

"Я вже вдома. Головна мета сьогодні зібратися. Їдемо більше, ніж на місяць", - написала Катя.

"Одяг я весь за 10 днів перепрала. Тепер потрібно розібратися з взуттям", - зазначила Репяхова.

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