Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда женился на успешной блогерке Кате Репяховой, которая в прошлом году родила первенца. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз решила рассказать о 10 днях в Киеве, куда она вернулась после долгого пребывания в Израиле.
"10 дней на дому, в Киеве.
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Но это наша реальность", - написала Катя.
До этого Репяхова в блоге рассказала, что уезжает на месяц.
"Я уже дома. Главная цель сегодня собраться. Едем более, чем на месяц", - написала Катя.
"Одежду я всю за 10 дней перестирала. Теперь нужно разобраться с обувью", - отметила Репяхова.
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