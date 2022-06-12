Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала себя перед отъездом из Киева, поделившись публикацией в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда женился на успешной блогерке Кате Репяховой, которая в прошлом году родила первенца. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз решила рассказать о 10 днях в Киеве, куда она вернулась после долгого пребывания в Израиле.

"10 дней на дому, в Киеве.

Какая нелогичность под ракетами с сиренами спокойнее, чем за пределами Украины, далеко от дома.

Но это наша реальность", - написала Катя.

До этого Репяхова в блоге рассказала, что уезжает на месяц.

"Я уже дома. Главная цель сегодня собраться. Едем более, чем на месяц", - написала Катя.

"Одежду я всю за 10 дней перестирала. Теперь нужно разобраться с обувью", - отметила Репяхова.

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