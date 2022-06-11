Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - відома українська співачка і солістка групи KAZKA. Зірка заявила про себе на талант-шоу "Х-Фактор", де заспівала власний хіт "Свята". Після цього до артистки прийшла не тільки Всеукраїнська слава, а й у світі, адже кліпи на хіти гурту KAZKA набирали десятки і сотні мільйонів переглядів. Зараз Олександра активно їздить по світу, даючи благодійні концерти на підтримку України. А в цей раз вирішила поділиться стильним чином, опублікувавши новий сторіс в Instagram.

На фото Зарицька була в чоботях і чорній сукні. Образ зірка доповнила стильною білою блузою і зеленою сумкою.

"Спасибі Барселоні і ми рухаємося далі. Завтра Ніцца,. Афіша в наступному сторіс", - написала Зарицька на сторіс у себе в Instagram.

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