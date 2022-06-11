Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український гуморист і сценарист студії "Квартал 95". Шоумен вирішив спробувати свої сили на проекті "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Олександру вдалося перемогти на проекті, після чого пара деякий час була разом, але після низки сварок все ж розлучилася. Після цього Еллерт пішов у творчу відпустку на студії. Не забуває Олександр і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Олександр з'явився після тривалої перерви. Як можна побачити, зарослий зірка цього разу був у чорному.

"Так, хлопці. Всім привіт. Як ви? Я ходив в якусь інста-паузу і якщо чесно, скучив і за коментарями, і за гнівними коментарями", - розповів Еллерт.

Нагадаємо, переможця" Холостячки" з Мішиною Еллерта захейтили українці, зірка відповів

Також Politeka повідомляла, що Еллерт з "Холостячки" обурився, як злетіли ціни на оренду житла

А ще Politeka писала, що Еллерт з" Холостячки " з новою стрижкою різко відшив критиків