Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка і колишня солістка групи "час і скло". Артистка почала сольну кар'єру тільки в минулому році і разом з тим не раз вже змінила імідж.
Цього разу Надя перед черговим інтерв'ю показала себе без всяких прикрас і фотошопу. Зі сплутаним волоссям і без макіяжу Надя показала свій простий лук перед фанатами. Зараз не зрозуміло, де саме живе артистка і з ким зустрічається.
Однак на тему своїх пісень і нових напрямків у творчості артистка говорить досить охоче.
Також Дорофєєва вирішила згадати свій кліп"чому". Він вийшов рівно рік тому. Там співачка була в образі блондинки.
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"Чому" 1 рік!! Чому варто переглянути цей кліп? Тому що частина відрахувань з Переглядів і монетизації я відправляю на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни", - написала Дорофєєва.
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