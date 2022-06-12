Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". Артистка начала сольную карьеру только в прошлом году и вместе с тем не раз уже изменила имидж.

В этот раз Надя перед очередным интервью показала себя без всяких прикрас и фотошопа. Со спутанными волосами и без макияжа Надя показала свой простой лук перед фанатами. Сейчас не изместно, где именно живет артистка и с кем встречается.

Однако на тему своих песен и новых направлений в творчестве артистка говорит довольно охотно.

Также Дорофеева решила вспомнить свой клип "Почему". Он вышел ровно год назад. Там певица была в образе блондинки.

"Почему" 1 год!! Почему стоит пересмотреть этот клип? Потому что часть отчислений с просмотров и монетизации я отправляю на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны", - написала Дорофеева.

Отвечают в сети: "Ты лучшая, 100%", "Ты всегда прекрасная", "Какая ты красивая", "Песня невероятная, клип очень классный, все на высоте как обычно!", "Уже год , как же быстро летит время".

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