Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". Артистка начала сольную карьеру только в прошлом году и вместе с тем не раз уже изменила имидж.
В этот раз Надя перед очередным интервью показала себя без всяких прикрас и фотошопа. Со спутанными волосами и без макияжа Надя показала свой простой лук перед фанатами. Сейчас не изместно, где именно живет артистка и с кем встречается.
Однако на тему своих песен и новых направлений в творчестве артистка говорит довольно охотно.
Также Дорофеева решила вспомнить свой клип "Почему". Он вышел ровно год назад. Там певица была в образе блондинки.
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"Почему" 1 год!! Почему стоит пересмотреть этот клип? Потому что часть отчислений с просмотров и монетизации я отправляю на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны", - написала Дорофеева.
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