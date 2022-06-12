Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий. Зірка одружений на красуні Христині, яка народила йому трьох синів. Вона з дітьми була довгий час за кордоном, але ось повернулася назад в Україну. Христина вирішила зняти на відео свій будинок і показала сімейне фото.

"Дім, милий дім. Немає кращого місця на землі, ніж вдома! Особливо сильно значення цих слів розумієш зараз

Сьогодні я прокинулася в своєму ліжку, на своїй подушці і найбільша цінність в наш час – живі, здорові рідні і цілий", - підписала кадри Христина.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Зі святом! Нехай нарешті прийде мир на нашу матінку-Україну, тому що вона у нас найкраща", "зі святом! І ми вже в Києві з дітьми. Людей дуже багато, це зараз ще багато на дачі поїхали", " ми також коли повернулися до Києва почуття дому та рідного міста відчули. Зі святом всю вашу сім'ю і всіх українців. Тримавши".

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