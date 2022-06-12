Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей. Она с детьми была долгое время за границей, но вот вернулась обратно в Украину. Кристина решила снять на видео свой дом и показала семейное фото.

"Дом, милый дом. Нет лучшего места на земле, чем дома! Особенно сильно значение этих слов понимаешь сейчас

Сегодня я проснулась в своей постели, на своей подушке И самая большая ценность в наше время – живые, здоровые родные и целый", - подписала кадры Кристина.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"С праздником! Пусть наконец придет мир на нашу маменьку-Украину, потому что она у нас самая лучшая", "С праздником! И мы уже в Киеве с детьми. Людей очень много, это сейчас еще много на даче уехали", "Мы также когда вернулись в Киев чувство дома и родного города почувствовали. С праздником всю вашу семью и всех украинцев. Держимся".

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