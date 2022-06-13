Український співак Віктор Павлік, який одружений на молодій блогерці Каті Репяховій, показав, як співає в якомусь закладі і нарвався на критику.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на Каті Репяховой, яка йому в минулому році народила сина. Нещодавно Віктор забрав сім'ю з Ізраїлю назад в Україну. Не забуває Павлик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Віктор показав відео, на якому співав пісню "мрії про тебе".

"На шапку", - підписав зірка ролик, швидше за все маючи на увазі, що це остання композиція з його виступу.

Фанати відразу почали обговорювати виступи, визнавши його не дуже доречним зараз.

"А ось Харкову, Херсону, Запоріжжю... Маріуполю не до свята", " Мдааа, є така приказка – півсвіту плаче, половина скаче. Хтось в окопах в багнюці, а хтось на концертах танцює", " а що війна закінчилася і всі святкують перемогу?".

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