Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на Каті Репяховой, яка йому в минулому році народила сина. Нещодавно Віктор забрав сім'ю з Ізраїлю назад в Україну. Не забуває Павлик і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Віктор показав відео, на якому співав пісню "мрії про тебе".
"На шапку", - підписав зірка ролик, швидше за все маючи на увазі, що це остання композиція з його виступу.
Фанати відразу почали обговорювати виступи, визнавши його не дуже доречним зараз.
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