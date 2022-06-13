Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился на Кате Репяховой, которая ему в прошлом году родила сына. Недавно Виктор забрал семью из Израиля обратно в Украину. Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Виктор показал видео, на котором пел песню "Мечты о тебе".

"На шапку", - подписал звезда ролик, скорее всего имея в виду, что это последняя композиция из его выступления.

Фанаты сразу начали обсуждать выступления, сочтя его не очень уместным сейчас.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова

"А вот Харькову, Херсону, Запорожью… Мариуполю не до праздника", "Мдааа, есть такая поговорка – полмира плачет, половина скачет. Кто-то в окопах в грязи, а кто-то на концертах танцует", "А что война закончилась и все празднуют победу?".

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