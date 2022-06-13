Украинский певец Виктор Павлик, который женат на молодой блогерке Кате Репяховой, показал, как поет в каком-то заведении и нарвался на критику.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился на Кате Репяховой, которая ему в прошлом году родила сына. Недавно Виктор забрал семью из Израиля обратно в Украину. Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Виктор показал видео, на котором пел песню "Мечты о тебе".

"На шапку", - подписал звезда ролик, скорее всего имея в виду, что это последняя композиция из его выступления.

Фанаты сразу начали обсуждать выступления, сочтя его не очень уместным сейчас.

"А вот Харькову, Херсону, Запорожью… Мариуполю не до праздника", "Мдааа, есть такая поговорка – полмира плачет, половина скачет. Кто-то в окопах в грязи, а кто-то на концертах танцует", "А что война закончилась и все празднуют победу?".

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