Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча, яка активно розповідає про життя, успіхи дітей і висвітлює ситуацію в країні. У Instagram Лілія також любить розповідати про свої будні.

Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким була в парі на "Танцях з зірками".

У пари є двоє дочок-Діана і Поліна. Цього разу Ребрик похвалилася захопленням своєї дочки і після поділилася її першими успіхами. Маленька красуня хоче бути гімнасткою, тому Лілія ходить з дитиною на заняття.

"Готові! Веду гімнастку на тренування!"- пише ведуча в Instagram.

Також Лілія порадувала літнім кадром з прогулянки. Зірка зробила кілька фото біля водойми, вражаючи чином.

"Завжди вміла чекати, терпіти, мріяти і довго йти до мети. Але! Я хочу миру: тут і зараз!! На кожному сантиметрі нашої землі! І щоб спокійно на душі і легко в думках, як на фото, коли всього на секунду схопило таку мить. Я хочу, щоб кожен відчував так тут", - написала Ребрик.

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