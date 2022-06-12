Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая активно рассказывает о жизни, успехах детей и освещает ситуацию в стране. В Инстаграм Лилия также любит рассказывать о своих буднях.
Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым была в паре на "Танцях з зірками".
У пары есть двое дочерей - Диана и Полина. В этот раз Ребрик похвалилась увлечением своей дочери и после поделилась ее первыми успехами. Маленькая красавица хочет быть гимнасткой, поэтому Лилия ходит с ребенком на занятия.
"Готовы! Веду гимнастку на тренировку!" - пишет ведущая в Инстаграм.
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Также Лилия порадовала летним кадром из прогулки. Звезда сделала несколько фото у водоема, впечатляя образом.
"Всегда умела ждать, терпеть, мечтать и долго идти к цели. Но! Я хочу мира: Здесь и сейчас!! На каждом сантиметре нашей земли! И чтобы спокойно на душе и легко в мыслях, как на фото, когда всего на секунду схватило такое мгновение. Я хочу, чтобы каждый чувствовал так здесь", - написала Ребрик.
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