Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая активно рассказывает о жизни, успехах детей и освещает ситуацию в стране. В Инстаграм Лилия также любит рассказывать о своих буднях.

Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым была в паре на "Танцях з зірками".

У пары есть двое дочерей - Диана и Полина. В этот раз Ребрик похвалилась увлечением своей дочери и после поделилась ее первыми успехами. Маленькая красавица хочет быть гимнасткой, поэтому Лилия ходит с ребенком на занятия.

"Готовы! Веду гимнастку на тренировку!" - пишет ведущая в Инстаграм.

Также Лилия порадовала летним кадром из прогулки. Звезда сделала несколько фото у водоема, впечатляя образом.

"Всегда умела ждать, терпеть, мечтать и долго идти к цели. Но! Я хочу мира: Здесь и сейчас!! На каждом сантиметре нашей земли! И чтобы спокойно на душе и легко в мыслях, как на фото, когда всего на секунду схватило такое мгновение. Я хочу, чтобы каждый чувствовал так здесь", - написала Ребрик.

Напомним, Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил

А еще Politeka сообщала, что Ребрик поделилась своей болью, доведя украинцев до слез

Также Politeka писала, что Ребрик со слезами показала житловый дом, в который попала ракета