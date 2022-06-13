Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця" Холостяка " з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти, а через деякий час парі одружилася. Вже минулого року Даша завагітніла і народила первістка - сина Лева. За цей час дівчина стала досить популярною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. І Даша намагається не розстоювати українців, ділячись новим контентом.
А цього разу блогерка вирішила показати, як у неї почався ранок.
"Ранок почався не з кави. Вперше, коли я вирішила, що сьогодні буду не за кермом", - написала Даша.
Як можна зрозуміти, сталося якесь ДТП. Поліція розбиралася в пригоді на вулиці.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
18-річна українка активно здавала окупантам позиції ЗСУ: що відомо
Трагедія на Тернопільщині: знайдені тіла дівчаток, кадри з місця НП
Резонансна НП в Києві, керівник з Генштабу ЗСУ пустив в хід зброю: міністр оборони зробив термінову заяву
Олександр Пономарьов насмішив пляжним фото в Одесі: "Наші люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації"
"Але все добре. Просто водій вирішив, що правила не для нього", - продовжила Даша, заспокоюючи публіку.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна розповіла, що зараз відбувається в їхній родині
А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна зізналася, як їй вдалося схуднути
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова розкрила секрет свого схуднення влітку