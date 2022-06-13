Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, як почався її ранок, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця" Холостяка " з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти, а через деякий час парі одружилася. Вже минулого року Даша завагітніла і народила первістка - сина Лева. За цей час дівчина стала досить популярною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. І Даша намагається не розстоювати українців, ділячись новим контентом.

А цього разу блогерка вирішила показати, як у неї почався ранок.

"Ранок почався не з кави. Вперше, коли я вирішила, що сьогодні буду не за кермом", - написала Даша.

Як можна зрозуміти, сталося якесь ДТП. Поліція розбиралася в пригоді на вулиці.

"Але все добре. Просто водій вирішив, що правила не для нього", - продовжила Даша, заспокоюючи публіку.

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