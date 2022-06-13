Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как началось ее утро, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница "Холостяка" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить, а через некоторое время паре женилась. Уже в прошлом году Даша забеременела и родила первенца - сына Льва. За это время девушка стала довольно популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. И Даша старается не расстаивать украинцев, делясь новым контентом.

А в этот раз блогерка решила показать, как у нее началось утро.

"Утро началось не с кофе. Впервые, когда я решила, что сегодня буду не за рулем", - написала Даша.

Как можно понять, произошло какое-то ДТП. Полиция разбиралась в происшествии на улице.

"Но все хорошо. Просто водитель решил, что правила не для него", - продолжила Даша, успокаивая публику.

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