Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница "Холостяка" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить, а через некоторое время паре женилась. Уже в прошлом году Даша забеременела и родила первенца - сына Льва. За это время девушка стала довольно популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. И Даша старается не расстаивать украинцев, делясь новым контентом.
А в этот раз блогерка решила показать, как у нее началось утро.
"Утро началось не с кофе. Впервые, когда я решила, что сегодня буду не за рулем", - написала Даша.
Как можно понять, произошло какое-то ДТП. Полиция разбиралась в происшествии на улице.
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"Но все хорошо. Просто водитель решил, что правила не для него", - продолжила Даша, успокаивая публику.
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