Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі нові кадри з'являються вкрай рідко, проте шанувальники публікують пам'ятні фото зірки досить часто. Цього разу вони згадали, як актриса і модель виглядала в 2002 році після чергової роботи.

На фан-сторінках же із задоволенням обговорюють те, як зараз виглядає Беллуччі без фотошопу і яскравого макіяжу. За словами актриси, їй подобається бути природною - вона навіть не сиділа на дієтах.

"Моніка Беллуччі на коктейльній вечірці на честь відкриття бутіка Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 серпня 2002 року» - сказано в підписі під кадрами. Артистка ж покрасувалася в чорному розкішному вбранні.

"Прекрасна, як романтичний океан; прекрасний чарівний мій милий друг! 🌹 ; це так мило, якби не було так привабливо💜; 20 років тому дуже красиво 👍; як завжди карколомно Моніка ХХХ; леді не соромилася і не буде; час не владний над нею", - пишуть в мережі.

Беллуччі останнім часом рідко розповідає про своє життя в пресі, а також вкрай рідко публікує нові кадри в соціальних мережах. Артистка уникає підвищеної уваги, роблячи акцент вже на успіхах своєї старшої дочки - Діви Кассель.

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