Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи новые кадры появляются крайне редко, однако поклонники публикуют памятные фото звезды довольно часто. В этот раз они вспомнили, как актриса и модель выглядела в 2002 году после очередной работы.

На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела на диетах.

«Моника Беллуччи на коктейльной вечеринке в честь открытия бутика Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 августа 2002 года» - сказано в подписи под кадрами. Артистка же покрасовалась в черном роскошном наряде.

«Прекрасная, как романтичный океан; Прекрасный очаровательный мой милый друг! 🌹; это так мило, если бы не было так привлекательно💜; 20 лет назад очень красиво 👍; Как всегда сногсшибательно Моника ХХХ; леди не стеснялась и не будет; время не властно над ней», - пишут в сети.

Беллуччи в последнее время редко рассказывает о своей жизни в прессе, а также крайне редко публикует новые кадры в социальных сетях. Артистка избегает повышенного внимания, делая акцент уже на успехах своей старшей дочери - Девы Кассель.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".