Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи новые кадры появляются крайне редко, однако поклонники публикуют памятные фото звезды довольно часто. В этот раз они вспомнили, как актриса и модель выглядела в 2002 году после очередной работы.
На фан-страницах же с удовольствием обсуждают то, как сейчас выглядит Беллуччи без фотошопа и яркого макияжа. По словам актрисы, ей нравится быть естественной – она даже не сидела на диетах.
«Моника Беллуччи на коктейльной вечеринке в честь открытия бутика Cartier в Монте-Карло, Монако, 1 августа 2002 года» - сказано в подписи под кадрами. Артистка же покрасовалась в черном роскошном наряде.
«Прекрасная, как романтичный океан; Прекрасный очаровательный мой милый друг! 🌹; это так мило, если бы не было так привлекательно💜; 20 лет назад очень красиво 👍; Как всегда сногсшибательно Моника ХХХ; леди не стеснялась и не будет; время не властно над ней», - пишут в сети.
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Беллуччи в последнее время редко рассказывает о своей жизни в прессе, а также крайне редко публикует новые кадры в социальных сетях. Артистка избегает повышенного внимания, делая акцент уже на успехах своей старшей дочери - Девы Кассель.
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
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