Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка проспівала 15 років у групі "НеАнгели" і тільки нещодавно почала свою сольну кар'єру. Артистка встигла випустити кілька нових пісень.

Після початку війни Слава виїхала з України і донині перебуває з дітьми в Нідерландах.

"Читай між рядків" - написала Камінська під кадрами. Рекламуючи нову іронічну композицію, артистка також записала короткий ролик, в якому процитувала несколкьо рядків.

Для цього зірка навіть не стала вбиратися, проте показала обличчя зблизька.

Після початку війни Слава виїхала з України і донині перебуває з дітьми в Нідерландах. А в цей раз Камінська вирішила показати стильний образ на прогулянці по місту, поділившись в Instagram.

На фото Слава була в міні-шортиках і топіку. Зірка витягнулася, посміхнувшись для фото.

"Нахрена Козі баян", " така щаслива, ти що, закохалася ?!)", "Нарешті ти по літньому", "фітнес інструктор Нада ???....ну або я відмінно мию посуд...", "Я теж так думаю"," Моя булочка","Барбі".

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