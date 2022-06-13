Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка. Зірка довгий час була солісткою групи "Время и Стекло", але не так давно колектив розпався. А цього року Надя розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом. Але це не заважає продовжувати сподіватися і вести блоги в соціальних мережах. А цього разу Дорофєєва опублікувала відео в Тікток.

На кадрах Надя була в міні-сукні. Красуня сиділа біля ліжка, а після цього нагнулася, вражаючи своєю красою. Дорофєєва підспівувала пісні, яка грала в ролику.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ааааа, яке плаття красиве"," Українки найкрасивіші"," дуже красива"," Богиня", " чому здається, що ви не розчісувалися?", "цікаво, що ж буде в україномовному альбомі?)", "Одягай сукні частіше тобі так йде", "мені подобаються всі твої пісні".

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