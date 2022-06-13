Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда долгое время была солисткой группы "Время и стекло", но не так давно коллектив распался. А в этом году Надя разошлась с мужем Владимиром Дантесом. Но это не мешает продолжать Наде творить и вести блоги в социальных сетях. А в этот раз Дорофеева опубликовала видео в ТикТок.

На кадрах Надя была в мини-платье. Красотка сидела у кровати, а после этого нагнулась, впечатляя своей красотой. Дорофеева подпевала песне, которая играла в ролике.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ааааа, какое платье красивое", "Украинки самые красивые", "Очень красивая", "Богиня", "почему кажется, что вы не расчесывались?", "интересно, что же будет в украиноязычном альбоме?)", "Надевай платья чаще тебе так идёт", "Мне нравятся все твои песни".

Напомним, Дорофеева без макияжа и со спутанными волосами не постеснялась показать себя настоящую

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