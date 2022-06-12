Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно артистка разошлась со своим мужем - Владимиром Дантесом. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Дорофеева решила вспомнить свой клип "Почему". Он вышел ровно год назад. Там певица была в образе блондинки.
"Почему" 1 год!!
Почему стоит пересмотреть этот клип? Потому что часть отчислений с просмотров и монетизации я отправляю на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны", - написала Дорофеева.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты лучшая, 100%", "Ты всегда прекрасная", "Какая ты красивая", "Песня невероятная, клип очень классный, все на высоте как обычно!", "Уже год , как же быстро летит время".
Напомним, Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа
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