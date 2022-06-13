Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка почала сольну кар'єру через десятиліття роботи в групі "час і скло". Артистка зараз не говорить про особисте життя, проте з легкістю ділиться думками з приводу того, що відбувається в країні і говорить про творчість.

Також Надя почала показувати звичні раніше образи перед дзеркалом. Без всяких укладок, модного одягу і макіяжу артистка позувала і хвалилася мирним чином вихідного дня. Надя не говорить, де саме вона тепер живе, адже розлучилася з Володимиром Дантесом.

Тому і місце розташування співачка не називає. Тема розставання не завадила виконавиці продовжувати сподіватися і вести блоги в соціальних мережах. А цього разу Дорофєєва опублікувала відео в Тікток.

На кадрах Надя була в міні-сукні. Красуня сиділа біля ліжка, а після цього нагнулася, вражаючи своєю красою. Дорофєєва підспівувала пісні, яка грала в ролику.

Фанати відповіли на пост зірки: "Ааааа, яка сукня гарна", "Українки найкрасивіші", "дуже красива", "Богиня", "чому здається, що ви не розчісувалися?", "цікаво, що ж буде в україномовному альбомі?)", "Одягай сукні частіше тобі так йде", "мені подобаються всі твої пісні".

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