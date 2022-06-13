Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая начала сольную карьеру спустя десятилетие работы в группе "Время и Стекло". Артистка сейчас не говорит о личной жизни, однако с легкостью делится мыслями по поводу происходящего в стране и говорит о творчестве.

Также Надя начала показывать привычные ранее образы перед зеркалом. Без всяких укладок, модной одежды и макияжа артистка позировала и хвасталась мирным образом выходного дня. Надя не говорит, где именно она теперь живет, ведь развелась с Владимиром Дантесом.

Поэтому и местоположение певица не называет. Тема расставания не помешала исполнительнице продолжать Наде творить и вести блоги в социальных сетях. А в этот раз Дорофеева опубликовала видео в ТикТок.

На кадрах Надя была в мини-платье. Красотка сидела у кровати, а после этого нагнулась, впечатляя своей красотой. Дорофеева подпевала песне, которая играла в ролике.

Фанаты ответили на пост звезды: "Ааааа, какое платье красивое", "Украинки самые красивые", "Очень красивая", "Богиня", "почему кажется, что вы не расчесывались?", "интересно, что же будет в украиноязычном альбоме?)", "Надевай платья чаще тебе так идёт", "Мне нравятся все твои песни".

Напомним, Дорофеева без макияжа и со спутанными волосами не постеснялась показать себя настоящую

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