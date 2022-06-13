Бути артистом – це не тоді, коли тобі роблять знижку в магазині, а бабусі-консьєржки впізнають тебе. Це набагато більше.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська залишилася в Україні і продовжує давати благодійні концерти, а також виступає перед українськими захисниками.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео зі свого виступу і розповіла, що зараз усвідомила справжнє призначення артиста.

Співачка зізналася, що відчула – вона має соціальну відповідальність. І бути артистом – це не тоді, коли тобі роблять знижку в магазині, а бабусі-консьєржки впізнають тебе. Це набагато більше.

"Я маю можливість брати участь у благодійних концертах, де збирають гроші ЗСУ, потрадавшим і сиротам. А також я маю можливість виступати перед постраждалими українськими переселенцями та дітьми. Я бачу, що приношу користь", – зізналася Оля Цибульська.

Для виступу зірка вибрала незвичайний наряд, який склали пишна спідниця, а також класичний корсет. В додаток до них Оля Цибульська одягла футболку і підкреслила талію паском. Волосся вона поклала в пучок і прикріпила до них квітку – таку зачіску часто можна побачити в української співачки.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.

Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.

Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.