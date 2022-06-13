Артист Wellboy, який посів у Нацвідборі на" Євробачення " третє місце, розповів,. чи зайняте його зараз серце.

Як пише Politeka.net, Wellboy - український виконавець, який почав свою кар'єру з "Х-Фактора". Після проекту артист записав кілька синглів ("Гуси "і" вишні"), які стали справжніми хітами. Після цього знаменитість вирішив спробувати свої сили на нацвідборі "Євробачення". З піснею" Nozzy Bossy " Wellboy посів третє місце. А зараз "Зірковий шлях" опублікував фрагмент з артистом, де він розповів, чи вільне його серце.

"Звичайно, вільне. Це не мій основний пріоритет. "Давайте Закінчимо війну, давайте закінчимо це...". Хто це, Поворознюк говорив", - сказав Wellboy.

"Wellboy зізнався, чи вільне його серце.

Співак розповів, чому перестав шукати любов-подробиці у вигляді", - було написано в публікації.

Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Хто це?", "Такий собі".

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