Як пише Politeka.net, Wellboy - український виконавець, який почав свою кар'єру з "Х-Фактора". Після проекту артист записав кілька синглів ("Гуси "і" вишні"), які стали справжніми хітами. Після цього знаменитість вирішив спробувати свої сили на нацвідборі "Євробачення". З піснею" Nozzy Bossy " Wellboy посів третє місце. А зараз "Зірковий шлях" опублікував фрагмент з артистом, де він розповів, чи вільне його серце.
"Звичайно, вільне. Це не мій основний пріоритет. "Давайте Закінчимо війну, давайте закінчимо це...". Хто це, Поворознюк говорив", - сказав Wellboy.
"Wellboy зізнався, чи вільне його серце.
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Співак розповів, чому перестав шукати любов-подробиці у вигляді", - було написано в публікації.
Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:
"Хто це?", "Такий собі".
Нагадаємо, Wellboy дав вичерпну відповідь, що його пов'язує з Тіною Кароль
А ще Politeka повідомляла, що Wellboy несподівано змінив зачіску після невдачі в Нацвідборі на Євробачення-2022
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