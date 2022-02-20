Wellboy, который брал участие в Нацотборе на Еровидение-2022, однако не смог одержать там победу, в сторис своего Инстаграм показался с новой прической.

Wellboy любит экспериментировать со своим внешним видом. Ранее он рассказывал, что пробовал разные прически еще в школе.

«Мне вообще нравится быть не таким, как все. Я еще в школе ходил с разными прическами и постоянно их менял. А в университете проколол себе нос», - говорил певец в одном интервью.

При этом Wellboy отмечал, что проблем из-за необычных причесок у него никогда не было. Только единожды, когда он ходил с длинными волосами, которые собирал в хвостик, учительница позвонила маме и сказала, что с такой прической – неправильно. Однако мама Антона встала на его сторону и ответила, что ее сын будет ходить, как хочет.

Теперь же Wellboy перекрасил свои короткие волосы в красный цвет.

Напомним, Wellboy честно ответил, есть ли у него девушка: "Даже носил на безымянном пальце колечко"

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