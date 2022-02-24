Как сообщает Politeka.net, в сторис на официальной странице телепрограммы "Неймовірна правда про зірок" в Instagram опубликовали ответ молодого украинского певца Антона Вельбоя (выступает под сценическим псевдонимом Wellboy) о его отношениях с известной певицей Тиной Кароль.
По словам Wellboy, они с Кароль, которая была членом жюри Нацотбора на Евровидение, не дружат и не общаются.
"Тина Кароль - не моя близкая подруга, мы с ней не созваниваемся каждый день или каждый месяц. Мы просто однажды записали с ней совместную песню. Очень хорошо поработали, она мне помогла. Поверила в меня, и я за это ей очень благодарен", - объяснил Антон Вельбой.
Заметим, что речь идет о совместной песне Тины Кароль и Wellboy "Черкай искру". Кроме этого, Кароль проспонсировала запись популярной песни певца "Гуси". В одном из интервью Тина заявила, что участвует в становлении и раскрутке Антона Велбоя, но не является его продюсером, ведь пока не готова к ответственности.
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Продюсированием Wellboy занимается Юрий Бардаш, который известен работой с группами "Quest Pistols", "Нервы"," Грибы" и певицей Луна.
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