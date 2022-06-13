Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв - відомий український кліпмейкер. Зірка відразу підтримав Україну у війні за незалежність з Росією, а зараз зайнятий тим, що створює документальний фільм "Довга доба". У новому пості Instagram Алан розповів подробиці і поділився своїм фото.

"Через кілька хвилин буду в своєму офісі, в улюбленій монтажці, почну розглядати ваші історії, знайомитися з вами", - написав Бадоєв.

На фото Бадоєв був у стильній сорочці, сидячи в автомобілі. Алан посміхнувся, роблячи селфі.

Маша Єфросиніна відразу прокоментувала публікацію:"а я вже дивлюся монтаж інтерв'ю з одним дуже цікавим режисером".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе, Аланчик!", "Привіт. Приїжджай в Ізраїль і привозите Макс Барських", " Назва ідеальна. Як і все, що ви робите", " Алане, спасибі, що взялися за цей проект! Тільки за допомогою таких відеоматеріалів можна донести правду до людей. А ви завжди в свої роботи вкладаєте серце і душу. У вас все вийде!".

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